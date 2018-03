Milano, in servizio su linea 84 primo bus elettrico di 25 -2

San Donato (Mi), 27 mar. - "Era necessaria e attesa questa svolta verde. Va a inserirsi in un contesto di evoluzione della mobilità. Ieri in consiglio comunale è stata approvata una mozione per anticipare l'uscita dei diesel dalla città o le limitazioni. È la nostra filosofia: no a tanti divieti, ma accompagnamento verso una evoluzione che prevede il controllo del traffico più inquinante, ricambio dei nostri mezzi pubblici e la prosecuzione dei lavori della metropolitana, questo è il percorso. Ci vorranno 10-12 anni per cambiare completamente il parco bus, ma si parte" ha commentato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.