Francia, ebrea uccisa da 2 vicini di casa: "omicidio antisemita"

Roma, 27 mar. - "Omicidio volontario" con l'aggravante dell'antisemitismo. Con questi capi d'accusa, il pubblico ministero di Parigi ha deciso questa mattina di indagare i due responsabili dell'assassinio di Mireille Knoll, l'85enne di religione ebraica il cui corpo è stato ritrovato dilaniato e in parte carbonizzato venerdì scorso nella capitale francese.

Per i due sospetti - che molti organi d'informazione internazionali identificano come musulmani - il pm ha richiesto la detenzione preventiva per "omicidio intenzionale sulla base della reale o presunta appartenenza della vittima a una religione".

Ma a tre giorni dalla scoperta del cadavere, l'inchiesta potrebbe ancora riservare delle sorprese. Durante gli interrogatori, riferisce il quotidiano Le Monde, uno dei due accusati avrebbe confessato di avere sentito l'altro urlare "Allah Akbar" mentre si consumava l'omicidio. Una circostanza che gli investigatori starebbero adesso valutando attentamente.

Secondo i primi elementi dell'indagine, Mireille Knoll, malata e disabile, è stata trovata morta, sul suo letto, in condizioni particolarmente brutali. Sono stati i vigili del fuoco a ritrovare il cadavere, verso le 18.30 di venerdì scorso, dopo essere stati avvisati di un incendio nell'edificio dell'11esimo arrondissement in cui risiedeva. (Segue)