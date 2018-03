Foxconn acquista la statunitense Belkin per 866 milioni

New York, 27 mar. - Foxconn, il più grande produttore di dispositivi elettronici al mondo, ha acquisito Belkin, società statunitense di elettronica, per 866 milioni di dollari. L'acquisizione è stata annunciata da Foxconn Interconnect Technology, una sussidiaria della multinazionale, che si occupa della produzione di cavi e connettori per le telecomunicazioni.

Belkin è conosciuta soprattutto per la produzione di accessori per smartphone e computer e controlla i marchi Linksys e Wemo. L'acquisizione annunciata da Foxconn dovrà essere approvata dalle autorità statunitensi; approvazione che non può dirsi sicura, visto che il presidente Donald Trump ha già bloccato altri accordi per timore che le tecnologie statunitensi legate alle reti di nuova generazione finiscano in mani "ostili".

Probabilmente si tratta di un'operazione legata alla volontà della multinazionale di Taiwan di diversificare il suo business e non dipendere troppo dalle commesse di Apple e del suo iPhone.