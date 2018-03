Cairo: La7 servizio pubblico, giusto avere una quota canone Rai

Milano, 27 mar. - La7 fa molto servizio pubblico quindi sarebbe giusto avesse una quota del canone Rai. Lo ha detto Urbano Cairo, presidente del gruppo Cairo Communication, nel corso della Star Conference. "Ne abbiamo parlato molto, mi sono espresso moltissimo in passato ma non ho ottenuto nulla - ha spiegato - è evidente che per un'azienda come la nostra, che mi sembra che faccia molto servizio pubblico, sarebbe giusto avere una quota di canone Rai". "Poi al momento non è accaduto - ha concluso Cairo - anzi non siamo neanche stati presi in considerazione".