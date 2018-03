Putin la settimana prossima in Turchia

Roma, 27 mar. - Il presidente russo Vladimir Putin sarà la settimana prossima in Turchia, dove assieme al collega turco Recep Tayyip Erdogan poserà la prima pietra della centrale nucleare di Akkuyu, la cui costruzione è stata affidata alla russa Rosatom.

La visita di Putin - annunciata dal premier turco Binali Yildirim, riferisce il quotidiano Hurriyet - arriva mentre il capo del Cremlino è nel mirino della diplomazia occidentale per il caso dell'avvelenamento dell'ex spia Sergey Skripal in Inghilterra e mentre Russia e Turchia portano avanti separate campagne militari in Siria, non senza tensioni.

La centrale di Akkuyu dovrebbe essere completata entro il 2023.