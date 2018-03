Polverini: M5s vuole imporre linea,alternativa esecutivo c.destra

Roma, 27 mar. - "Un governo guidato da Luigi Di Maio e senza Silvio Berlusconi, quindi, senza FI, che approvi senza se e senza ma il reddito di cittadinanza, misura insostenibile che farebbe saltare i conti pubblici. Il M5s vuole imporre la linea pur non avendo i numeri per andare a palazzo Chigi. L`unica alternativa per il paese rimane un esecutivo di centrodestra con Matteo Salvini premier, supportato da coloro i quali credono che siano urgenti riforme per le famiglie, i giovani, le imprese. Troveremo in Parlamento il sostegno, punti di convergenza per il bene e l`interesse del paese". Lo dichiara la deputata di FI, Renata Polverini.