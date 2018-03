Roma, 27 mar. - L'Irlanda ha annunciato l'espulsione di un diplomatico russo, in seguito all'avvelenamento dell'ex spia Sergey Skripal in Gran Bretagna e all'indomani della raffica di espulsioni decisa da Usa, diversi Paesi Ue, Ucraina e Canada, per un totale di oltre 100 funzionari.

(fonte afp)