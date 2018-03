Bruxelles, 27 mar. - Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, annuncerà misure in reazione all'uso di un gas nervino" per avvelenare l'ex spia russa Sergei Skripal nel Regno Unito. Lo ha annunciato l'Alleanza atlantica in un comunicato.

All'indomani della decisione di Stati Uniti e Unione Europea di espellere decine di diplomatici russi, Stoltenberg dovrebbe effettuare delle dichiarazioni verso le 15.30 nella sede di Bruxelles della Nato, ha chiarito il comunicato.

(fonte AFP)