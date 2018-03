Milano, 27 mar. - Nessuna acquisizione in vista per il gruppo Cairo Communication ma è pronto a valutare eventuali opportunità ove si presentassero. Lo ha detto il presidente del gruppo cui fa capo Rcs e La7, Urbano Cairo nel corso della Star Conference. "Al momento non abbiamo in programma nulla - ha risposto a chi gli chiedeva se pensasse ad acquisizioni - le acquisizioni sono legate alle opportunità, se ci fossero abbiamo dimostrato di essere veloci, quindi ci saremo".