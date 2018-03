Milano, in servizio su linea 84 primo bus elettrico di 25

San Donato (Mi), 27 mar. - È entrato in servizio sulla linea 84, che unisce San Donato M3 con largo Augusto, il primo bus elettrico acquistato da Atm nell'ambito di un lotto da 25 mezzi costato 14 milioni di euro. È prodotto dall'azienda polacca Solaris, ha un'autonomia di 180 chilometri e si ricarica in cinque ore. Gli altri 24 mezzi saranno consegnati in due lotti: il primo di altri 9 veicoli entro metà aprile, il secondo da 15 veicoli a partire da ottobre, per concludersi entro fine anno. Tutti i primi 10 mezzi entreranno in servizio sulla linea 84.

Si tratta del primo passo di un progetto di rinnovamento della flotta di Atm che prevede entro la fine di quest'anno l'avvio di una gara per ulteriori 175 bus elettrici. Nei prossimi 10 anni, anche alla luce dei finanziamenti approvati dal governo e dal ministero dei Trasporti a favore della sostenibilità ambientale, Milano vedrà 1 miliardo di euro di investimenti sull'elettrico, di cui Atm ne sostiene la metà con risorse proprie.

Il piano della società che gestisce i mezzi pubblici milanesi prevede l'acquisto dal 2020 solo di mezzi elettrici, anticipando di cinque anni gli impegni presi a Parigi dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, al vertice Toghether 4 Climate della rete di città C40. L'obiettivo è quello di arrivare nel 2030 a una flotta di 1.200 bus, tutti elettrici.