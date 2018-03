Inail, al via procedura pagamento medici esterni

Roma, 27 mar. - In seguito al nulla osta del ministero della Salute e del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sono state avviate le procedure per l`erogazione dei compensi relativi alle certificazioni mediche di infortunio sul lavoro e malattia professionale redatte da medici esterni a partire dal 22 marzo 2016, data di entrata in vigore dell`obbligo di invio telematico all`Inail dei certificati, previsto dall`articolo 21 del decreto legislativo 151/2015. Lo ha comunicato l'Inail.

I pagamenti riguarderanno la certificazione medica pervenuta all`Istituto sia mediante il servizio telematico sia in modalità cartacea e saranno effettuati a cadenze prestabilite, per rendere più agevole e tempestivo l`adempimento delle attività contabili, con le modalità e i criteri adottati a seguito delle convenzioni stipulate dall`Istituto con le rappresentanze sindacali dei medici di famiglia e dei medici operanti nelle strutture sanitarie.

Entro il prossimo 30 settembre, in particolare, saranno effettuati i rimborsi relativi alle certificazioni emesse fino al 31 dicembre 2016. Successivamente si procederà al pagamento delle certificazioni emesse nel corso del 2017.