Skripal, Cattaneo (Fi): non c'è prova responsabilità governo russo

Roma, 27 mar. - Nella vicenda dell'avvelenamento di Sergei Skripal e di sua figlia "la famosa pistola fumante che assegna in maniera inequivocabile le colpe al governo russo non c'è". Lo dice a Radio Radicale il deputato di Forza Italia Alessandro Cattaneo, che giudica un errore l'espulsione di due diplomatici russi dall'Italia. "Credo che sia un errore, perché un'altra volta di più è la drammatizzazione di un rapporto con la Russia che vede l'Europa come vaso di coccio in mezzo ai vasi di ferro, rischiamo di implodere, prendiamo questa decisione come Italia di rincorsa rispetto gli altri, lo facciamo per quieto vivere, non per convinzione ma perché ci è stato chiesto per una decisione che hanno preso altrove, dove non ci siamo. Poi se si parla di nuovo di sanzioni siamo alla follia, rischiano di colpire l'economia nel nostro Paese".

"Nella vicenda dell'avvelenamento di Sergei Skripal e di sua figlia "la famosa pistola fumante che assegna in maniera inequivocabile le colpe al governo russo non c'è - dice ancora Cattaneo - di pistole fumanti ne abbiamo viste diverse, alcune messe lì ad arte e che hanno provocato anche guerre non giuste. In queste situazioni dovrebbe essere l''Europa ad avere una vera politica estera comune, cosa che invece non è come vediamo con la Mogherini che è marginale. Un'Europa forte dovrebbe avere l'ambizione di far sedere al tavolo Putin e Trump come a Pratica di Mare fece Berlusconi con Putin e Bush".