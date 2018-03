Siria, iniziata offensiva turca su Tal Rifaat

Roma, 27 mar. - L'offensiva dell'esercito turco preannunciata domenica dal presidente Recep Tayyip Erdogan sulla cittadina siriana Tal Rifaat controllata da milizie curde "è iniziata oggi" dopo il ritiro della "polizia russa" militare dalla cittadina avvenuta oggi. Lo riferiscono media turchi e curdi.

"Tutti gli agenti della polizia russa hanno lasciato Tal Rifaat ed è iniziata l'operazione militare congiunta tra l'esercito turco e l'Esercito Libero Siriano (ELS, fazione armata dell'opposizione siriana sostenuta e finanziata da Ankara) contro l'organizzazione terroristica del PKK"; ovvero il Partito dei Lavoratori del Kurdistan fuorilegge in Turchia, come ha riferito Turky News Agency in un tweet postato sul suo account ufficiale. (Segue)