Singapore Airlines prende in consegna il primo Boeing 787-10

Roma, 27 mar. - Singapore Airlines ha ricevuto in consegna il primo Boeing 787-10 dallo stabilimento di produzione Boeing di North Charleston in South Carolina. Sia - si legge in una nota - è la prima compagnia aerea al mondo a ricevere in consegna il modello di aeromobile più recente della compagnia americana, che prenderà servizio sulle rotte commerciali al partire dal mese prossimo.

L'aeromobile, il primo dei 49 787-10 che Sia ha in ordine, è stato consegnato ufficialmente nella serata del 25 marzo a North Charleston durante una cerimonia a cui ha partecipato il Ceo di Sia, Goh Choon Phong. Hanno inoltre partecipato il Commercial Airplanes President di Boeing Kevin McAllister, il Director Customers and Services-Civil Aerospace di Rolls-Royce, Dominic Horwood, circa tremila dipendenti Boeing e altri ospiti.

I 787-10 di SIA saranno impiegati per voli fino a otto ore. Osaka e Perth saranno le prime destinazioni ad essere raggiunte con il nuovo aeromobile, a partire da maggio 2018. Prima dell'introduzione su queste rotte, l'aeromobile verrà utilizzato su voli selezionati per Bangkok e Kuala Lumpur per attività di addestramento dell'equipaggio.

Costruito con materiali compositi leggeri, il 787-10 da 68 metri è la variante più grande della gamma di aerei Dreamliner di Boeing. Grazie all'eccezionale efficienza operativa e la tecnologia avanzata, l'ultima novità nella flotta della compagnia aerea è stata progettata per offrire un'esperienza di viaggio in cabina più confortevole. I passeggeri avranno a disposizione un sistema di illuminazione personalizzato, ampi finestrini con regolazione elettronica, un migliorato sistema di purificazione dell'aria e una cabina più silenziosa e stabile.

Oltre ai 49 787-10 in ordine, Sia ha un ordine con Boeing per venti 777-9, che sono previsti in consegna a partire dall'anno finanziario 2021/22.