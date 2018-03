Sala: serve proroga di 2 anni del contratto di servizio con Atm

San Donato (Mi), 27 mar. - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, vuole prorogare di due anni il contratto di servizio con Atm per il trasporto pubblico lovale, in scadenza nelle prossime settimane. Lo ha detto a margine dell'entrata in servizio del primo bus elettrico acquistato dall'azienda nell'ambito di un lotto di 25 mezzi.

"Sono soddisfatto della strategia di Atm che risponde alle esigenze della città, con una svolta ecologica e il miglioramento servizio. Ci abbiamo pensato a lungo, ma sono arrivato alla conclusione, sulla base di questa soddisfazione e del piano importante che hanno proposto, che l'opzione di una proroga di un paio d'anni è quello che serve" ha detto Sala.

"Abbiamo studiato le carte, stiamo verificando le ultime cose, ormai i tempi stringono e politicamente ho dato mandato a uffici di verificare se nell'ambito delle norme europee, tenuto conto degli investimenti previsti, la proroga sia fattibile e penso di sì sono ottimista. La Delibera dopo Pasqua in giunta per poi passare in commissione e in consiglio. Atm sta risposndendo in pieno alle esigenze della città" ha aggiunto il primo cittadino.

"C'è ancora molto da fare sopratutto in periferia. Non basta comprare nuovi mezzi, ma va migliorato il servizio, ma l'azienda ha un piano di investimenti da 2 miliardi in sette anni" ha concluso Sala.