Alitalia riprende la gestione commerciale del trasporto merci

Roma, 27 mar. - Alitalia riprende la gestione diretta delle attività commerciali di vendita, distribuzione, revenue management e di supervisione operativa relative al trasporto delle merci su tutti i voli del proprio network. La compagnia riporta quindi in house tutte le attività di commercializzazione del proprio portafoglio prodotti cargo, dopo la cessazione dell`accordo commerciale con Etihad.

"L`obiettivo di questa scelta - si legge in una nota - è quello di rilanciare il brand Alitalia Cargo, in Italia e nel mondo, e di valorizzare un settore in crescita, offrendo alle aziende italiane - molte delle quali, a cominciare dalle PMI, hanno nell`export un importante fattore di sviluppo - un unico referente per le esigenze di trasporto merci e di mobilità dei propri dipendenti".