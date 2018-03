Roma, 27 mar. - Fabrizio Frizzi "era una bella persona ed era apprezzato per questo". Lo ha detto ai microfoni di Rainews 24 il premier Paolo Gentiloni all'uscita dalla camera ardente allestita nella sede Rai di viale Mazzini per dare l'ultimo saluto al conduttore scomparso ieri. "E' un bellissimo esempio per la Rai, per la televisione ma anche per il Paese", ha aggiunto Gentiloni.