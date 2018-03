Mattarella ad atleti: esempio di passione e valore di squadra

Roma, 27 mar. - "Le medaglie sono importanti, sono un termometro del livello del nostro sport, ma lo spettacolo più bello è l'impegno, la concentrazione, la passione degli atleti. Questo il valore più importante: è un valore di squadra". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha salutato gli atleti olimpici e paralimpici che hanno partecipato ai Giochi invernali di PyeongChang 2018.

Al Quirinale c'è stata la cerimonia di restituzione della bandiera e il presidente ha consegnato le medaglie ai vincitori.

"Avete regalato prestigio all'Italia. Complimenti - ha detto il capo dello Stato - avete vissuto un'esperienza di straordinaria intensità, entusiasmante, non solo un evento sportivo ma un momento di raccolta, di convivenza, un momento di pace e lo si è visto in quei giorni. Siete stati seguiti con molta partecipazione dall'Italia".

"Anche io ho visto alcune gare in diretta - ha raccontato Mattarella -: la 500 metri di Arianna Fontana, una gara emozionante, in pochi istanti si esprime la preparazione, si capisce quanto vi è dietro di sacrificio, impegno, attenzione concentrazione degli atleti".

Il presidente ha sottolineato anche i successi al femminile "un bel dato che incoraggia le ragazze del nostro paese a impegnarsi ancora di più" e naturalmente i risultati degli atleti "paralimpici: uno spettacolo straordinario, abbiamo fatto tutti il tifo per voi, rappresentate un modello di comportamento, il paradigma della vita perchè le vostre prestazioni si basano sulla fiducia reciproca".

"Siete un patrimonio per il nostro paese e non solo", e un esempio di impegno "per tutti i giovani... Avete onorato la bandiera e tenuto alto il prestigio del paese. Grazie, bentornati", ha concluso Mattarella.