Emiro Qatar: viaggio in Russia darà nuovo impulso a relazioni

Roma, 27 mar. - "Sono felice della mia visita a Mosca e del mio colloquio con il presidente (Vladimir) Putin che daranno alle relazioni tra i nostri due Paesi una nuova spinta. Sono state discussioni proficue e profonde ed hanno abbracciato le relazioni bilaterali e sfide regionali e internazionali". Così l'emiro del Qatar, lo sceicco Tamim bin Hamad al Thani in un tweet postato sul suo account ufficiale al termine della sua visita in Russia, come ha riportato l'agenzia di stampa ufficiale Qna.

Secondoi media russi Siria e Yemen sono stati al centro dei colloqui di ieri tra i due capi di stato.