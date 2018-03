Russia, Putin proclama 28 marzo giornata lutto per rogo Kemerovo

Mosca, 27 mar. - Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto che dichiara giornata di lutto nazionale in Russia il 28 marzo, dopo l'incendio in un complesso commerciale a Kemerovo, in Siberia. Il leader del Cremlino, oggi nella città colpita dalla grave tragedia, ha anche visitato l'ospedale dove sono stati ricoverati i feriti dell'incendio nel centro commerciale "Winter Cherry". Il capo dello Stato ha parlato con il 18enne Ivan Zavarzin, saltato fuori dal IV piano, per salvarsi, che ha raccontato che al momento del rogo era al centro commerciale con il padre, e nei primi minuti molti non credevano nella serietà di ciò che stava accadendo.