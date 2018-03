Kim in Cina? Dai social scompaiono messaggi su leader nordcoreano -3

Pechino, 27 mar. -

Degna di nota la reazione di vari investitori cinesi, famosi per farsi ispirare spesso da scaramanzie e superstizioni per tentare di incassare profitti: siccome il carattere in mandarino per Kim si pronuncia "Jin" e significa oro, le società che hanno Jin nella loro denominazione sono balzate sui mercati.

Ottimi affari anche per una società che si chiama Changbai Mountain Tourism Co. Ltd, basata nel Nordest cinese e che grazie al fatto che il monte Changbai si stagli sul confine con la Corea del Nord è andata oggi oltre il 10% di rialzo ammesso. Buon andamento anche per molte compagnie che hanno almeno un carattere che corrisponde al nome completo di Kim.

(con fonte afp)