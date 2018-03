Kim in Cina? Dai social scompaiono messaggi su leader nordcoreano -2

Pechino, 27 mar. -

Gli indizi di una visita al massimo livello dalla Corea del Nord - a un mese, in teoria, da un possibile vertice tra Kim e Donald Trump - sono molti. La presenza della polizia è rafforzata nei pressi di tutti i siti dove in genere il presidente cinese Xi Jinping riceve i dignitari stranieri. Ieri sono circolate le immagini di un imponente corteo che ha preso il via dalla stazione dove è arrivato il treno dalla Corea del Nord: l'uscita peraltro è stata schermata con dei pannelli.

La censura è entrata in azione per cancellare espressioni usatissime per indicare il leader nordcoreano, rampollo della dinastia da tre generazioni al potere a Pyongyang, come "Kim il Grassone il Terzo". Sono state bloccate sulla piattaforma Weibo, una sorta di Twitter cinese, anche espressioni più vaghe come "Ciccione Ciccione Ciccione è arrivato" o addirittura dei semplici "è davvero arrivato" .(Segue)