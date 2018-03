Kim in Cina? Dai social scompaiono messaggi su leader nordcoreano

Pechino, 27 mar. - La censura cinese ha cancellato dai social media i commenti poco riguardosi nei confronti di Kim Jong Un, ulteriore segnale che il leader nordcoreano potrebbe essere a Pechino, o comunque che un altissimo delegato di Pyongyang è arrivato ieri a bordo del treno speciale dalla confinante Corea del Nord.

I rumors corrono veloci da ieri dalla capitale cinese e i laconici commenti ufficiali non aiutano, anzi, alimentano le voci. La Cina fornirà informazioni "a tempo debito" sulla possibile visita di Kim Jong Un o di un altro alto funzionario della Corea del Nord a Pechino, ha detto la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Hua Chunying, in un briefing regolare alla stampa, aggiungendo: "Nessuna informazione per il momento". Poco più tardi, una precisazione: saranno fornite informazioni "se sarà il caso".(Segue)