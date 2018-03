Cantalamessa: Lega attenta a Sud, pensiamo di trasferire ministero -2

Napoli, 27 mar. - Quanto alle prospettive del partito a Napoli e in Campania, Cantalamessa non ha dubbi. "In cinque province siamo la seconda forza del centrodestra dopo Fi. Siamo secondi anche nella città di Napoli. Intendiamo mettere radici profonde. Vogliamo rafforzare la nostra presenza partendo da tre obiettivi: sicurezza, lavoro e difesa dei valori della tradizione. In questa città non c'è più chi parla di difesa del crocefisso nelle scuole dei nostri figli, di una famiglia tradizionale fatta da una mamma e un papà. In questa terra non c'è chi si preoccupa di tutelare la filiera agroalimentare che viene mortificata mentre si consente alla Nestlé di venire a fare qui la pizza surgelata con 50 milioni di finanziamenti". Dei suoi primi giorni nell'Aula di Montecitorio Cantalamessa sente ancora l'emozione "sia per l'importanza dell'istituzione, sia per il grande senso di responsabilità nell'essere rappresentante di tanti elettori campani".

Il neo deputato insiste su un aspetto della politica leghista a guida Salvini:"Nel progetto ci sarà pari dignità tra Nord e Sud e un altro obiettivo bellissimo: l'esaltazione delle differenze dei singoli territori. L'Italia è bella perché la somma di tanti campanili diversi, dialetti, culture, tradizioni. Noi intendiamo esaltare queste differenze nell'ambito di un'unità nazionale". E la dicotomia destra-sinistra? "Oggi non ha senso. Esistono dei valori di riferimento. Volere il crocefisso in classe dei nostri figli, pensare che la famiglia debba essere fatta da una mamma e da un papà. Perché deve esserci una catalogazione? Io so che questi sono i miei valori di riferimento. Dire 'prima gli italiani'. Non so se sia di destra o di sinistra. È un'esigenza che io sento e che penso sentano moltissime persone", conclude Cantalamessa.