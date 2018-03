Cantalamessa: Lega attenta a Sud, pensiamo di trasferire ministero

Napoli, 27 mar. - "L'ipotesi avanzata da Matteo Salvini di spostare il ministero delle Infrastrutture a Napoli o Bari dimostra l'attenzione che il nostro partito ha per il Mezzogiorno". Gianluca Cantalamessa, neo deputato napoletano della Lega, non si sorprende delle recenti dichiarazioni di Salvini e, come racconta in una intervista ad askanews, parla di un leader e di una compagine politica che rifiuta la contrapposizione Nord-Sud del vecchio Carroccio perché annovera tra i suoi obiettivi quello di "voler esaltare le differenze dei singoli territori in un ambito di unità nazionale".

Cantalamessa è stato eletto in Campania, dove il partito ha raccolto 129.484 voti alla Camera e 123.006 al Senato superando Fratelli d'Italia. A livello familiare, le sue radici politiche sono quelle del vecchio Msi partenopeo. Eppure il neo deputato della Lega rifiuta la classica dicotomia destra-sinistra esattamente come rifiuta la contrapposizione Nord-Sud. Cinquant'anni, laureato in economia e assicuratore di professione, Cantalamessa è cresciuto con il padre, Antonio, militante ed esponente storico del Msi, grande amico di Pinuccio Tatarella. "Non ho fatto politica attiva fino al 2011 quando mi sono candidato al Comune di Napoli per il Pdl. Ho avuto 1840 voti e non sono stato eletto. Poi sono entrato nel coordinamento del partito ma ho lasciato dopo soli 10 giorni. Ci si preoccupava delle esigenze dei singoli e non del bene comune. Credo che questa sia stata la causa del fallimento della politica intesa come quella che abbiamo vissuto fino a qualche anno fa. Questa la ragione del successo dei pentastellati e di de Magistris . Il vuoto assoluto".

Il primo contatto con Salvini avviene nel luglio del 2014. "Avevo sentito il suo discorso da neo segretario, nel gennaio 2014, e mi era piaciuto molto. Per la prima volta non aveva detto 'prima il nord' ma 'prima gli italiani'". Poi c'è l'adesione al movimento "Noi con Salvini" e il lavoro sul territorio. "Oggi abbiamo 120 segretari cittadini su 550 comuni. Dieci dipartimenti divisi per aree tematiche dove abbiamo esperti di urbanistica trasporti viabilità, sanità, attività produttive, fisco economia e finanziamenti; cinque coordinatori provinciali. Tra i nostri tesserati ci sono 13 sindaci e una novantina tra consiglieri comunali e assessori". Per Cantalamessa "Napoli è la città più rossa d'Italia, lo si è visto soprattutto con la presa di posizione del Comune quando a marzo 2017 è venuto Salvini a Napoli (con il corteo dei no global e gli scontri in piazzale Tecchio, ndr). E' brutto che si parli di democrazia partecipata e poi ci si arroghi il diritto di decidere chi possa parlare e chi no. L'affermazione della Lega in Campania è un avviso di sfratto al sindaco de Magistris".(Segue)