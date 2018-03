Bonafede (M5s): reddito cittadinanza universale irrealizzabile

Roma, 27 mar. - "Beppe Grillo parla di una proposta che in questo momento non può essere realizzata". Risponde così Alfonso Bonafede (M5S) intervistato da Luca Telese e Oscar Giannino a 24Mattino su Radio 24, alla domanda del conduttore sulla possibilità di realizzare un reddito di cittadinanza universale, per tutti i nati in Italia.

"Tuttavia realizzeremo un reddito di cittadinanza. Lo abbiamo promesso ai nostri elettori e rimane una nostra priorità da portare avanti, senza se e senza ma", ha poi aggiunto Bonafede a Radio 24. "Porteremo avanti il reddito di cittadinanza come porteremo avanti tutte le nostre promesse fatte in campagna elettorale".