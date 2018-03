Bonafede (M5s): Di Maio premier o non ci sarà nessun governo

Roma, 27 mar. - "Se noi ai cittadini presentiamo un altro candidato premier, non eletto dai cittadini determiniamo il definitivo allontanamento dalla politica". A dirlo a Radio 24 in 24Mattino è Alfonso Bonafede (M5s) intervistato da Luca Telese e Oscar Giannino.

"A queste elezioni i cittadini hanno partecipato con entusiasmo e, quindi, va data una risposta e questa risposta secondo noi non può prescindere dalla presenza di Luigi Di Maio come candidato premier", ha aggiunto Bonafede. "O lui o non si fa il governo?" chiede Luca Telese. "Noi riteniamo che debba essere lui il candidato premier, sì. Il premier del governo".