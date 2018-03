Eni, tornano i percorsi formativi dedicati alle giovani donne

Roma, 27 mar. - Combattere gli stereotipi e i pregiudizi di genere che tendono a precludere alla donne le professioni tecniche. Questo l'obiettivo di "Think about tomorrow" l'iniziativa di Eni giunta alla sua terza edizione, che ha come obiettivo quello di orientare le stundetesse degli ultimi due anni di scuole superiori a intraprendere un percorso formativo legato allo studio delle discipline scientifiche, tecnologiche e matematiche, in vista di una carriera che può svilupparsi nel mondo dell'energia.

Le circa 140 studentesse presenti all'evento hanno potuto ascoltare le testimonianze di giovani professioniste Eni che hanno raccontato il loro percorso formativo e la loro esperienza di inserimento in un'azienda ricca di mestieri a forte contenuto tecnico e innovativo.

"Il progetto - racconta Marco Coccagna, ad Eni Corporate University - nasce sei anni fa per i figli dei dipendenti dell'Eni, con lo scopo di fornire loro le chiavi di lettura sulla caratteristiche del mondo del lavoro. La scarsa propensione delle donne a intraprendere percorsi di lavoro tecnico è il frutto di ostacoli e stereotipi e l'obiettivo di questa iniziativa è proprio la volontà dell'Eni di ribadire la propria consapevolezza sulla irrinunciabilità dellapporto femminile per lo sviluppo della nostra società. Occorre spingere le donne a intraprendere percorsi tecnici, altrimenti nei bacini di talenti, saranno sottorappresentate".