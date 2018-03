Siria, ong: a Afrin scoppia guerra tra ribelli pro-turchi: 6 morti -2

Roma, 27 mar. - "I combattimenti in città sono scoppiati dopo che la fazione Ahrar al Sharqiya (ribelli provenienti in prevalenza dalla provincia orientale di Deir Ezzor) ha accusato le Falange di al Hamzat (ribelli originari della provincia settentrionale di Aleppo) di aver organizzato le operazioni di saccheggio dietro ordini ricevuti dall'estero per denigrare l'operazione Ramoscello d'Olivo", come ha riferito l'Osservatorio citando fonti definite "affidabili".

L'ong riferisce inoltre che le Falange al Hamzat erano una fazione alleata dello Ypg sostenuta dagli americani prima di passare nelle file dei ribelli pro-Turchia. "Negli scontri sono rimasti uccisi 3 combattenti per ciascuna formazione e numerosi feriti di entrambi le parti", ha aggiunto l'Osservatorio.