Siria, ong: a Afrin scoppia guerra tra ribelli pro-turchi: 6 morti

Roma, 27 mar. - E' di almeno 6 morti, il bilancio di violenti combattimenti scoppiati tra due fazioni di ribelli siriani, entrambe sostenute dalla Turchia, nella città di Afrin e jihadisti dell'opposizione siriana loro alleati. Afrin è caduta domenica scorsa nelle mani dell'esercito turco dopo una offensiva denominata "Ramoscello d'Olivo" durata due mesi per cacciare dalla zona le Unità di Difesa del Popolo (YPG), milizie curde sostenute da Washington, ma considerate da Ankara un gruppo "terroristico". Lo ha detto l'Osservatorio siriano per i diritti umani, una ong che conta su una estesa rete di attivisti in tutto il Paese.

Motivo della disputa armata, secondo l'ong, "sono i saccheggi" avvenuti a Afrin all'indomani della caduta della città curda. (Segue)