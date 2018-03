Erede trono saudita firma in Usa "commesse militari per 128 mld" -2

Roma, 27 mar. - "Altri 5 memorandum per la somma complessiva di 18,5 miliardi di dollari sono stati firmati tra la società saudita per le Industrie militari con i colossi statunitensi Raytheon, Boeing, Lokheed Martin, General e General Dynamics per lo sviluppo di ssstemi aereonautici, navi militari, carri e per l'assemblaggio in loro degli elicotteri Black Hawk in una percentuale non inferiore del 50%".

Il giovane bin Salman è il promotore di una politica estera assertiva, che vede l'Arabia Saudita alzare il tono del confronto regionale con l'Iran. Attività che richiede il sostegno degli alleati locali, come l'Egitto, e dei protettori internazionali, Regno Unito e Stati Uniti.