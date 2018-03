Cina: informazioni su eventuale visita Kim Jong Un "se necessario"

Roma, 27 mar. - La Cina fornirà informazioni "se necessario" sull'eventuale visita di Kim Jong Un a Pechino: lo ha riferito il governo cinese.

Un treno ufficiale nordcoreano è entrato in Cina, passando dal confine di Dandong, ed è arrivato a Pechino, secondo quanto scritto ieri dal quotidiano giapponese Mainichi shimbun. L'ipotesi è che il treno abbia trasportato in Cina un alto esponente del regime nordcoreano, se non addirittura il leader Kim Jong Un, che non ha mai effettuato dal suo arrivo al potere una visita presso il tradizionale alleato.

Secondo l'agenzia Kyodo, il treno ha lasciato questa mattina la stazione di Pechino.

(fonte afp)