Wind Tre applica in anticipo norme su privacy europea

Roma, 27 mar. - Wind Tre anticipa i tempi ed è già pronta ad applicare le nuove disposizioni sulla Privacy europea, il cosiddetto GDPR, che saranno obbligatorie dal 25 maggio.

Il Direttore Affari Regolamentari di Wind Tre Antongiulio Lombardi ha illustrato, infatti, all`Autorità Garante della Privacy, il progetto di adeguamento alla nuova disciplina, alla presenza degli azionisti della società, CK Hutchison e VEON. Nell`occasione, ha indicato in Gilda Salmè, la figura di `Data Protection Officer`, introdotta dalla nuova normativa.

Il sollecito adeguamento di Wind Tre alle nuove disposizioni in materia di Privacy, rappresenta un importante risultato per l`azienda guidata da Jeffrey Hedberg ed è frutto dell`impegno, durato oltre un anno, per garantire ai clienti un più corretto utilizzo dei propri dati personali.