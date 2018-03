Confesercenti: a marzo fiducia commercio tradizionale ai minimi -2

Roma, 27 mar. - Per fermare l`avanzare della desertificazione commerciale occorre mettere in campo misure mirate al sostegno delle attività di vicinato in maggiore sofferenza. In primi occorre bloccare gli aumenti Iva previsti dalle clausole di salvaguardia. Ma ci pare ci pare doveroso anche estendere a tutte le tipologie di negozi il tax credit già introdotto dalla legge di bilancio a favore delle librerie indipendenti: un credito di imposta tra i 10 e i 20mila euro, da utilizzare in compensazione per far fronte a oneri fiscali (Imu, Tasi, Tari) e al pagamento del canone di locazione di esercizio dell`attività.

L`auspicio è che il prossimo esecutivo faccia sua questa nostra proposta: una scelta in tale direzione andrebbe ben oltre l`ambito fiscale, che offrirebbe solo lo strumento per dare attuazione a un preciso indirizzo di politica economica e sociale. Si porrebbe, in tal modo, un argine al fenomeno della chiusura delle attività commerciali. Un fenomeno che, in sei anni, ha prodotto la scomparsa di oltre 100mila esercizi di commercio al dettaglio, oltre un terzo dell`emorragia che ha interessato la piccola imprenditoria del nostro Paese. E che ha portato, nel corso dell`ultimo decennio, alla scomparsa di 639mila lavoratori autonomi.