Confesercenti: a marzo fiducia commercio tradizionale ai minimi

Roma, 27 mar. - Per le imprese del commercio tradizionale, il calo di fiducia registrato dall`Istat a marzo è un vero crollo: l`indice perde oltre 4 punti, la riduzione più significativa tra le imprese, passando da 104 a 99,9, il livello minimo registrato dal settore negli ultimi tre anni. Un peggioramento dovuto in primo luogo al ritorno in territorio negativo delle vendite - calate anche a gennaio (-2,3%) - e del timore degli esercenti che si tratti di un trend destinato a proseguire. Così l`Ufficio Economico Confesercenti sui dati Istat sul clima di fiducia a marzo.

Nonostante il miglioramento costante della fiducia dei consumatori, in crescita anche a marzo, le vendite della distribuzione tradizionale sono state infatti più lente del previsto. Sull`andamento dei negozi incide certamente anche la concorrenza di GDO e web, ma i dati positivi registrati da Istat a gennaio per discount ed E-Commerce non sono bastati a riportare in positivo il bilancio complessivo del commercio.

In una situazione così fragile, le piccole superfici scontano anche un livello di tassazione molto alto, dovuto agli aumenti di imposta seguiti alla crisi. La difficoltà dei piccoli è evidente anche dai dati sulla natimortalità del settore. Nel 2017, infatti, l`emorragia di attività di attività di vicinato non si è fermata: complessivamente hanno chiuso senza essere sostituite, circa 10mila imprese del commercio al dettaglio in sede fissa, al ritmo di 27 negozi in meno al giorno. (Segue)