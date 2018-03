Milano, 27 mar. - Sulla base del portafoglio ordini alla data del 26 marzo, la raccolta per la pubblicità trasmessa e da trasmettere sui canali La7 e La7d nel primo trimestre 2018 è pari a complessivi 36 milioni, in aumento di circa il 3,4% rispetto al primo trimestre 2017. La crescita, spiega una nota del gruppo Cairo Communication, è stata progressiva nei tre mesi, con gennaio in linea con il 2017, febbraio al +2,4% e marzo al +6,2%.