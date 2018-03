Bruxelles, 27 mar. - Bruxelles ha dato "due settimane" di tempo a Facebook per dare spiegazioni sull'uso dei dati personali degli utenti, in seguito allo scandalo di Cambridge Analytica, la società di consulenza che ha usato dati di 50 milioni di utenti Facebook per fare pubblicità mirate e aiutare Donald Trump a vincere le elezioni presidenziali americane.

(segue, fonte afp)