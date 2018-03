Fisco, Toschi: nuovo manuale per contrasto all'evasione

Roma, 27 mar. - Più che nuovi strumenti e disposizioni è un profondo cambiamento culturale. Così il comandante della Guardia di finanza, gen. Giorgio Toschi, ha definito il nuovo manuale operativo per il contrasto all'evasione e alle frodi fiscali.

Il nuovo manuale arriva a distanza di 10 anni dal precedente "in un contesto caratterizzato - ha detto Toschi - da profondi cambiamenti nel sistema tributario nazionale e internazionale e da una economia sempre più globale e digitale".

"Una riforma radicalmente differente dalle precedenti - ha aggiunto - in quanto volta a realizzare un profondo cambiamento di carattere culturale, riguardante un diverso approccio al rapporto tra amministrazione fiscale e cittadini, basato sulla realizzazione di un sistema fiscale chiaro e stabile, sulla semplificazione, sul sostegno all'adempimento spontaneo degli obblighi tributari da parte dei contribuenti, sul confronto preventivo fra imprese e fisco per agevolare gli investimenti e attrarre i capitali esteri in un generale quadro di rilancio dell'economia del paese".