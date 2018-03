Alfano: da Italia aiuti per 500mila euro a sfollati Venezuela

Roma, 27 mar. - "Per fronteggiare la crisi umanitaria provocata dal massiccio flusso di civili venezuelani sfollati in Brasile e Colombia, abbiamo disposto - tramite la Cooperazione Italiana - un finanziamento multilaterale di emergenza di 500.000 Euro". E' quanto ha affermato il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Angelino Alfano, specificando che l`attuazione degli interventi in questione verrà affidata "all`Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite, impegnato in prima linea per garantire assistenza di base alle centinaia di migliaia di civili venezuelani che stanno fuggendo in questi giorni nei Paesi vicini".

Nello specifico, il finanziamento della Cooperazione Italiana ad Unhcr - ripartito in parti uguali di 250.000 Euro fra i due Paesi - consentirà di finanziare sia alla frontiera con il Brasile sia con la Colombia attività di prima assistenza a favore dei civili venezuelani - cure sanitarie e distribuzione di generi di prima necessità - con attenzione particolare per le categorie più vulnerabili come i bambini.