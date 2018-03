Moscovici: spero che tutti i Paesi esacano da procedure Ue deficit

Roma, 27 mar. - "Spero che tra qualche mese, tra qualche settimana constateremo che tutti i Paesi saranno usciti dalle procedure per deficit eccessivo". Lo ha affermato il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici intervenendo al parlamento europeo e rivendicando come l'attuale Commissione europea "è una commissione che si attiene alle regole, che vuole ridurre il debito perché è un peso sulle generazioni future, ma non è una commissione che vuole l'austerità".

"Abbiamo deciso di introdurre da subito la flessibilità" sul rispetto delle regole di bilancio. Ora, oltre ai conti, è più che mai necessario pensare anche alle riforme che devono puntare a far sì che la crescita economica riconquistata risulti anche inclusiva.