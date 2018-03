Sorgenia, Mancini: banche non credo escano, Borsa non subito

Milano, 27 mar. - "Non credo che le banche usciranno adesso dall'azionariato, ma bisogna chiedere a loro". Cosi' l'Ad di Sorgenia, Gianfilippo Mancini, ha risposto alla domanda se, ora che l'azienda e' stata risanata, le principali banche italiane che ne sono azioniste usciranno dal capitale. La quotazione in Borsa non e' dunque prevista a breve, anche se ve ne sono "tutte le condizioni".

"Negli ultimi 12 mesi abbiamo restituito più di 300 milioni di debito alle banche. Oggi il debito è sostenibile e non è più un problema", ha spiegato in occasione della presentazione della nuova sede a Milano.

"Le banche sono entrate 3 anni fa in una situazione difficile e hanno deciso di sostrenerci. Non sono state fatte cessioni di ramo d'azienda, abbiamo mantenuto l'unicità e l'unità di Sorgenia. Le banche ci hanno dato fiducia e hanno avuto ragione".

