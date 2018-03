Caso David Rossi, Lannutti (M5s): proposta di legge su massoneria -2

Roma, 27 mar. - In merito al servizio di Antonino Monteleone (Le Iene) sui festini di Siena il senatore M5S Elio Lannutti ha aggiunto che "è inquietante quello che è stato scoperto dalle Iene su quel groviglio armonioso di Siena, che ha distrutto la più antica banca: Mps. Noi nel libro scritto insieme a Fracassi, avevamo documentato una serie di strani suicidi, non solo quello di David Rossi, ma in giro per l`Europa".

"A vedere il servizio delle Iene venivano i brividi a noi che abbiamo studiato, che abbiamo girato e trovato riscontri di questi suicidi in giro per il mondo. Adesso speriamo che ci siano i riscontri, ci auguriamo che la Procura di Genova acceleri l`indagine - ha sottolineato parlando a Radio Cusano Campus, secondo la sintesi della sua intervista diffusa dall'emitennte universitaria -. Quel testimone che ha parlato alle Iene deve essere ascoltato e protetto. David Rossi non si è suicidato, è stato suicidato. Qualche magistrato non ha fatto bene il proprio dovere. La verità deve venire a galla. Il Csm non può fare finta di nulla, deve verificare come stanno le cose. Il M5S si è occupato di questa vicenda, siamo stati a Siena, abbiamo fatto le denunce. Quindi è certo che almeno io e il deputato Daniele Pesco ce ne occuperemo anche a livello istituzionale".

"Chi sa parli, se qualcuno sa deve parlare perché la verità è più forte delle menzogne e dei poteri di quel groviglio armonioso", ha concluso.