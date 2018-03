Caso David Rossi, Lannutti (M5s): proposta di legge su massoneria

Roma, 27 mar. - "Inizierò la legislatura presentando una proposta di legge sulla Massoneria, perché lì c`entrano i grembiulini, il groviglio armonioso di Siena". Lo ha detto, intervistato da Radio Cusano Campus, Elio Lannutti, senatore del M5S e autore del libro "Morte dei Paschi".

"La mia proposta è semplice e la dedicherò al giudice Ferdinando Imposimato, che nelle sue indagini aveva individuato la permeabilità della massoneria con la criminalità organizzata. La mia proposta prevede che chi esercita pubbliche funzioni deve essere incompatibile con le iscrizioni ad elenchi segreti - ha spiegato Lannutti -. Perché se magari un cittadino capita in mezzo a una riunione tra le logge, questo viene annientato. Dobbiamo rafforzare la legge Anselmi e dobbiamo fare in modo che nella Magistratura, nelle forze di polizia, negli alti apparati dello Stato, nella Consob, nella Banca D`Italia, nella Rai, ogni esercizio di pubbliche funzioni deve essere incompatibile con l`iscrizione alla massoneria. E non ci vengano a dire che c`è la libertà di iscrizione tutelata dalla Costituzione, deve essere più forte l`interesse pubblico di una Repubblica che non può essere fondata sulla segretezza. Chi non ha nulla da temere, le riunioni le fa in pubblico".