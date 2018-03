Russia, Putin a Kemerovo dove scoppia la rabbia dopo l'incendio

Mosca, 27 mar. - Si alza la tensione. Sulla Piazza dei Soviet a Kemerovo, si tiene una manifestazione dopo il rogo al centro commerciale "Winter Cherry": circa 300 persone si sono radunate inizialmente. Ma in città si trova anche il leader del Cremlino Vladimir Putin. E per questo, secondo l'agenzia "Interfax", si stanno rafforzando le misure di sicurezza. Il timore è che dopo la carneficina, causata da "negligenza criminale" secondo lo stesso Putin, la vicenda sfoci in rabbia popolare come quasi vent'anni fa accadde per l'affondamento del sommergibile Kursk.

I cittadini chiedono alle autorità di dire la verità sulla tragedia avvenuta domenica costata la vita a decine di bambini. Molti credono che il numero di vittime pubblicato sia sottostimato. Di tanto in tanto la folla grida "Verità!" e "Dimettiti!". I partecipanti alla manifestazione vogliono le dimissioni del governatore della regione di Kemerovo, Aman Tuleyev. Nell'incendio sono morti almeno 41 bambini. Complessivamente, i decessi ufficiali sono 64 per ora.