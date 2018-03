Senato, Casini a Travaglio: non brigo per fare vice presidente

Roma, 27 mar. - "Caro Direttore Travaglio, leggo sul "Fatto Quotidiano" che un tal Casini brigherebbe per fare il vicepresidente del Senato. Avrei piacere di conoscere chi è per l'evidente caso di omonimia...". Lo scrive in una nota Pier Ferdinando Casini.

"In realtà - prosegue - ci sono tanti modi di offendere una persona, ma che chi è stato Presidente della Camera trami per essere vicepresidente del Senato è un'umiliazione che non merito. Sempre grato per l'attenzione, le confesso che sono assai soddisfatto di essere il decano del Parlamento dopo tanti anni di servizio alle Istituzioni".