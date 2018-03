Deutsche Bank cerca nuovo A.d., Times: ipotesi anche su Mustier

Roma, 27 mar. - Deutsche bank in rialzo in Borsa, dopo che The Times ha riportato che il primo gruppo bancario della Germania starebbe cercando di reclutare un nuovo top manager in sostituzione dell'amministratore delegato John Cryan, in carica dal 2015. In particolare secondo il quotidiano sarebbero stati sondati il vicepresidente di Goldman sachs, Richard Gnodde, che avrebbe già rifiutato, l'amministratore delegato di Unicredit, Jean-Pierre Mustier, e il numero uno di Standard Chartered, Bill Winters.

Negli scambi di tarda mattina a Francoforte le azioni Deutsche bank segnano un più 1,39% a 11,36 euro. Un portavoce della banca tedesca non ha voluto commentare le ricostruzioni del Times. (con fonte Afp)