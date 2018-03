Yemen, Unicef: due milioni di bambini fuori dalle scuole -2

Roma, 27 mar. - "Anche il percorso per andare a scuola è diventato pericoloso, perché i bambini rischiano di essere uccisi durante il viaggio. Temendo per la sicurezza dei propri figli, molti genitori scelgono di tenerli a casa. La mancanza di accesso all'istruzione ha spinto i bambini e le famiglie verso alternative pericolose, tra cui il matrimonio precoce, il lavoro minorile e il reclutamento nei combattimenti", ha aggiunto.

A nome dei bambini dello Yemen, l'Unicef ha lanciato un appello alle parti in conflitto, a coloro che hanno un'influenza su di loro, alle autorità governative e ai donatori per porre fine alla guerra e a tutte le gravi violazioni contro i bambini; pagare gli insegnanti; proteggere l'istruzione dei bambini, senza condizioni; aumentare i finanziamenti per l'istruzione.