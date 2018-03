Yemen, Unicef: due milioni di bambini fuori dalle scuole

Roma, 27 mar. - Circa 22,2 milioni di persone in Yemen hanno bisogno di una qualche forma di assistenza umanitaria, tra cui circa 11,3 milioni di bambini di età inferiore ai 18 anni. E' quanto emerge da un nuovo rapporto dell'Unicef, "If not in school", che presenta dati drammatici sull'infanzia.

Secondo il rapporto, quasi mezzo milione di bambini ha abbandonato la scuola dopo l'escalation del conflitto nello Yemen nel 2015, portando a 2 milioni il numero totale di bambini fuori dalla scuola. Nel frattempo, quasi tre quarti degli insegnanti delle scuole pubbliche non sono stati retribuiti per più di un anno, mettendo a grave rischio l'istruzione di altri 4,5 milioni di bambini. Secondo "If Not In School", più di 2.500 scuole sono fuori uso, con due terzi danneggiate dagli attacchi, il 27% chiuse e il 7% utilizzati per scopi militari o come rifugi per gli sfollati.

"Un'intera generazione di bambini in Yemen si trova ad affrontare un futuro triste a causa dell'accesso limitato o inesistente all'istruzione", ha dichiarato Meritxell Relaño, rappresentante Unicef in Yemen. "Anche coloro che rimangono a scuola non ricevono l'istruzione di qualità di cui hanno bisogno".(Segue)