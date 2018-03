Criptovalute, le piattaforme autorizzate per fare trading

Roma, 27 mar. - Nell'ultimo anno gli investimenti finanziari hanno avuto un cambio repentino di paradigma con l'avvento delle criptovalute e con le app che consentono di acquistare e vendere sul mercato in tempo reale e h24. Ma come riuscire a capire quali sono le migliori app dove fare trading o acquistare le criptovalute? Come capire quali sono le piattaforme autorizzate ad operare in sicurezza dalla Banca d'Italia?

Tra le diverse realtà del settore, dal 2012, anno della sua nascita, su www.Migliorbrokerforex.net viene proposta una dettagliata lista comparativa dei migliori broker forex italiani e broker trading CFD (contratti per differenza), affidabili e regolamentati, operanti sul mercato CFD/Forex, Indici, Azioni, Criptovalute, Materie prime, Etf ed opzioni binarie. I brokers recensiti ed inseriti nelle tabelle di comparazione del portale sono ritenuti i più sicuri dell'anno in corso.

Questi brokers, autorizzati ad operare in Italia, vengono inseriti all'interno delle rispettive liste a seguito di minuziosi controlli sulla piattaforma trading, opinioni sul forex, test qualitativi e test di affidabilità sia sul conto demo forex e conto reale. Al fine di offrire un'informazione quanto più completa al lettore, su questo sito è possibile consultare tutorial, guide e specifici manuali su come fare trading online e guadagnare con il forex, investire in opzioni binarie, fare trading di Criptovalute.

All'interno del portale è possibile apprendere nozioni di analisi analitica preventiva e trading operativo; il tutto grazie a un buon numero di tecniche e strategie di trading, catalogate nelle rispettive categorie di appartenenza, indispensabili sia per principianti che per trader esperti.