Presidenziali Egitto, autorità esortano elettori a votare

Roma, 27 mar. - In Egitto, i seggi sono aperti stamane per il secondo giorno di elezioni presidenziali che con ogni probabilità porteranno alla scontata vittoria del capo di Stato in carica Abdel Fattah al-Sisi, che si confronta nelle urne con un unico sfidante poco conosciuto e per giunta sostenitore nel recente passato dello stesso al Sisi.

Pochi gli elettori visti in un seggio elettorale aperto alle 9 del mattino (le 8 italiane) al Cairo. Le autorità hanno sollecitato gli egiziani a partecipare al voto di tre giorni, sperando in un'alta affluenza che legittimi la facile vittoria di al Sisi.